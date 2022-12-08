أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 8-12-2022.. وعيار 21 يرتفع 10 جنيهات



ارتفاع جديد وتذبذب مستمر لليوم الثالث في أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 8-12-2022 بمحال الصاغة التى تقوم ببيع المعدن في التعاملات الصباحية ، بالتزامن مع تحرك سعر الاوقية نحو الصعود في تعاملات البورصة العالمية للمعادن ما ساهم في ارتفاع الملاذ الآمن محليا.

وعلمت المال ، ان سعر الذهب اليوم في مصر قفز اليوم بنحو 10 جنيهات للجرام ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1710 جنيه للجرام، مقارنة بسعره امس التى سجلت 1700 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب الآن

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 8-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1952 جنيها)

تذبذب مستمر يشهده سعر جرام الذهب عيار 24 ليرتفع بقيمة نحو 10 جنيهات صباحا ، ليبلغ 1952 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1710 جنيه)

وعاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الارتفاع اليوم بعد انخفاضه امس بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1710 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1464 جنيهًا)

وربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة 10 جنيهات صباحا ليسجل 1464 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم ( 13680 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 80 جنيها ليسجل نحو 13680 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 بتلك الارتفاعات بنحو 60512 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.952 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1782 دولار.

ويستفيد سعر الذهب في مصر من ارتفاع الطلب وانخفاض المعروض بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازيه.