أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 7-7-2022.. وارتفاع عيار 21

ارتفاع جديد بسعر الذهب اليوم بعد هبوطه في تعاملات امس ليعاود الصعود الطفيف في البورصة العالمية للمعادن ، ويتزامن معها أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 7-7-2022 بشكل ملحوظ في بداية تعاملات اليوم ، مع توقعات بمسار صعودي للمعدن الأصفر عالميا بعد انهياره عالميا.

وقال محمد زويل عضو شعبة الذهب ، إن عيار 21 ارتفع بقيمة جنيهان صباح اليوم ليسجل العيار الأكثر مبيعا وانتشارا في مصر نحو 958 جنيها للجرام، مقارنة بسعر الجرام أمس التى سجلت 956 جنيها، غير شامل المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لأخرى.

سعر الذهب اليوم

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 7-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1098 جنيها)

وعاود سعر الذهب عيار 24 الصعود بقيمة 2 جنيهات ، وهو أعلى سعر لجرام الذهب في مصر الآن ليبلغ 1098 حنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (958 جنيه)

كما سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ارتفاع متأثرا بالسعر العالمي ، في التعاملات ليبلغ 958 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (824 جنيهًا)

وقفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعر محليا نظرا لانه الاقل جودة والاكثر تشكيلا ليبلغ 824 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7664 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 7664 جنيه، ليربح 16 جنيها للجنيه الواحد ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 34036 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.098 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ويسود التعاملات في البورصة عدم استقرار فيما ربح المعدن الاصفر عالميا نحو 5 دولار ، ليقفز خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو 1742 دولار .