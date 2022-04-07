ثبات ملحوظ سجله سعر الذهب اليوم في البورصة العالمية للمعادن، ويستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 7-4-2022 في بداية تداولات سوق الصاغة المحلية للفترة الصباحية، بالتزامن مع عدم تغير سعر أوقية الذهب أو الدولار في مصر.

وخسر الذهب أمس نحو 3 جنيهات ، ليستقر اليوم بعد أن وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 975 جنيها، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس ، غير شاملة المصنعية والتى تتراوح من 70إلى 120 جنيها للجرام.

أسعار الذهب في مصر

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 7-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1116 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة ثباتا بشكل ملحوظ خلال التعاملات اليوم ليسجل 1116 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (975 جنيها)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرارا بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 975 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (836 جنيهًا)

كما لم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة أي تغيرات ليبلغ 836 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7800 جنيه)

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 7800 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 34538 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.115 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1928 دولارًا للأوقية ، مع تذبذب الأسعار في البورصة العالمية وتوقعات بهبوط السعر مع إعلان الفيدرالى الأمريكي نيته زيادة سعر الفائدة على الدولار.