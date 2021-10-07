اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 7-10-2021 وثبات عيار 21

عيار 21 يسجل 770 جنيها
عمر سالم 12:43 م, الخميس, 7 أكتوبر 21 12:43 م, الخميس, 7 أكتوبر 21

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مازالت أوقية الذهب عالميا تسجل تذبذبا متواصلا في بورصة المعادن العالمية وسط ثبات ملحوظ الآن للأوقية ، ويستقر معه أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 7-10-2021  بشكل متواصل في بداية تعاملات اليوم في سوق الصاغة المحلية وسط تراجع في الطلب.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب، إنه لا يمكن توقع سعر الذهب محليا نتيجة المتغيرات عالميا وأبرزها أسعار الطاقة المرتفعة والبيانات الأمريكية، موضحا أن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 771 جنيها وهي نفس أسعاره خلال تعاملات أمس ، غير متضمنة المصنعية .

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الذهب
الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 7-10-2021

سعر جرام الذهب عيار 24 (882 جنيها)

ولم يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة أي تغير بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 882 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 (771 جنيها)

كما أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 شهد استقرارا متواصلا  في التعاملات ليبلغ 771 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (660 جنيهًا)

وسجل أيضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة استقرارا ملحوظا ليبلغ 660 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا فى الوجه البحري.

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سعر الجنيه الذهب اليوم (6168 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6160 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27343 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 882 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

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وصعد سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات مساء أمس ليستقر اليوم عند مستويات 1760 دولارًا.

ويعاني أصحاب محال الذهب من تراجع الطلب وسط زيادة الأعباء المستمر من عمالة وإيجارات وسعر الكهرباء وغيرها وسط محاولات البعض لخفض المصنعية لجذب الطلب.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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