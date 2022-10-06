أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 6-10-2022.. والاستقرار يسيطر على عيار 21



استقرار جديد في بداية التعاملات سجلته أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 6-10-2022 بشكل ملحوظ في سوق الصاغة بمصر ، بعد هبوطها بشكل عنيف أمس خلال التداولات الأسبوعية ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1080 جنيها بعد ثبات السعر في البورصة العالمية.

ولا زال سعر الذهب يشهد تذبذبا محليا نتيجة تغير العرض والطلب في سوق الصاغة ، حيث تراجع الطلب وارتفع المعروض مما ساهم في تراجع الأسعار مجددا محليا بعد تسجيلها مستويات كبيرة مؤخرا ، ليتأثر بها سعر الذهب عيار 21 الاكثر مبيعا في مصر وتتراجع مبيعاته محليا.

سعر الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 6-10-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1225 جنيها)

فيما لم يشهد سعر جرام الذهب عيار 24 أي تغيرات في المستوي ليسجل العيار الأقل بيعا نحو 1225 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1080 جنيه)

واستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرارا متواصل في التعاملات ليبلغ 1080 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (936 جنيهًا)

اما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا فاستقر أيضا ليبلغ 936 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8640 جنيها)

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ثباتا ملحوظا عند نحو 8640 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 37970 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.225 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا استقرار التعاملات اليوم نحو 1712 دولارًا للأوقية ، مع توقعات بمواصلة ارتفاعاتها خلال الأيام المقبلة على خلفيه هبوط العائد على السندات الأمريكية.