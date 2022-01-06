أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 6-1-2022 وانهيار عيار 21

هبوط عنيف سجله سعر الذهب اليوم عالميا بعد صعوده على مدار يومين ليفقد المعدن مكاسبه ، وينخفض معه أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 6-1-2022 بشكل كبير في بداية تداولات اليوم بمحال الصاغه بالتزامن مع حالة بيع ملحوظة من المستثمرين في البورصة العالمية للمعادن لجني الارباح.

وهبطت اوقية الذهب بأكثر من 20 دولار عالميا ، ويتراجع معها الذهب محليا بنحو 6 جنيهات للجرام ، ليبلغ جرام الذهب عيار 21 الاكثر مبيعا الآن نحو 789 جنيه للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات امس التى سجلت 795 جنيها، غير متضمنة المصنعية ، وسط ركود كبير في المبيعات

سعر الذهب

ينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 6-1-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (898 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر انخفاض بعد ان سجل تراجعا بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 898 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 789 جنيه)

وهبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متواصل وكبير على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 789 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (676 جنيهًا)

فيما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا هبوطا محليا ليسجل 676 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6312 جنيه)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الان نحو 48 جنيها ويسجل نحو 6312 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27838 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 898 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتراجعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم بنحو 10 دولارات لتسجل نحو 1798 دولار.