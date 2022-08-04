أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 4-8-2022.. وعيار 21 يقفز 10 جنيهات

قفزة ملحوظة شهدتها أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 4-8-2022 علي خلفية صعود كبير في أوقية الذهب بتداولات البورصة العالمية للمعادن على خلفية التوترات بين تايوان والصين ، ما يرفع السعر في سوق الصاغه لبيع الذهب في تعاملات اليوم

وكشف نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب سابقا ، أن الذهب في مصر شهد صعودا بقيمة 10 جنيهات ، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 1040 جنيه للجرام، مقارنة بأسعار الجرام أمس والذي بلغ 1030 جنيها، غير شامل المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 4-8-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (1181 جنيها)

ووفقا لشعبة الذهب فأن سعر جرام الذهب عيار 24 قفز بقوة ويسجل اعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1181 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1040 جنيها)

وارتفع ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، الارتفاع مثل باقي الاعيره بشكل ملحوظ ليبلغ 1040 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (884 جنيهًا)

كما صعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ليبلغ 884 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8320 جنيها)

80 جنيها اجمالى ارباح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8320 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 36611 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.181 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستفادت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن الازمات الدولية واجراء الصين مناورات عسكريه قرب تايوان بالذخيرة الحية ، ليقفز سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو نحو 1778 دولار.