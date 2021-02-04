أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 4-2-2021.. وعيار 21 يتراجع بقوة

واصلت البورصة العالمية للمعادن هبوطها الكبير ليتراجع سعر اوقية الذهب ويتأثر بها تعاملات أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 4- 2- 2021، بشكل ملحوظ في نهاية التعاملات، بسوق الصاغة ومحالّ الذهب في مصر.

وتراجعت سعر أوقية الذهب الآن 17 دولارات للاوقية، ليتراجع سعر الذهب في مصر 3 جنيها يبلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا 805 جنيهات للجرام، مقارنة بسعره في منتصف التعاملات صباح اليوم، الذي سجل 808 جنيهات، غير شاملة المصنعية. أسعار الذهب

وتقوم “المال” في التقرير التالي بنشر أسعار الذهب اليوم في مصر بنهاية تعاملات اليوم الخمبي 4– 2- 2021.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (921 جنيهًا)

هبط سعر جرام الذهب عيار 24، خلال التعاملات اليومية، يسجل 921.5 جعلمًا بأنه العيار الأعلى في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 (805 جنيهات)

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21، ليبلغ نحو 805 جنيهات، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (691 جنيهًا)

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 انخفاضًا ليبلغ 691 جنيهًا فى التعاملات الآن بسوق الذهب؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6488 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 6488 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر گ

سعر أوقية الذهب عيار 24

فيما تراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 27810 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 921 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الآن نحو 1دولارًا.

الصاغة: الطلب منخفض علي الذهب رغم تراجع سعر الذهب في مصر

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الهبوط يغيم على بورصة المعادن اليوم ليهبط معها تداولات صبح و.

وأضاف نجيب، لـ”المال”، أن محاول الذهب تقوم بعمل اشكال جديدة تناسب السوق المحلي وباحجام واوزن مختلفه وخفيفه يتم استخدامها كهدايا بين المواطنين كما ان بعض المحال تسعي لخفض المصنعية لجذب المستهلكينن

كما أن أسعار الذهب، اليوم، في مصر تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.