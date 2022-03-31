تذبذب جديد في الأسواق العالمية بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 31-3-2022 في بداية تعاملات اليوم بسوق الصاغة بمختلف المحافظات في مصر ، مع خسارة اوقية الذهب نحو 12 دولار خلال تعاملات البورصة العالمية وتراجع سعر الدولار امام الجنية في البنوك.

وخسر سعر جرام الذهب الان نحو 5 جنيهات للجرام مع رواج في مبيعات المعدن الاصفر محليا ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 972 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات امس التى سجلت 977 جنيها، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 31-3-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1113 جنيها)

وتحول مسار سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر من الصعود الى الانخفاض بشكل طفيف ، ليسجل 1113 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (972 جنيه)

كما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تراجعا مع هبوط اوقية الذهب صباح اليوم في التعاملات ليبلغ 972 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (830 جنيهًا)

وانخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 في صباح اليوم ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 830 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7776 جنيه)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 56 جنيهات بعد هبوط الاسغار ويسجل نحو 7776 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 34503 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.113 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانخفض سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1926 دولار للاوقية