أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 30 يونيو 2022.. وانخفاض عيار 21

هبوط جديد في بداية التعاملات لليوم الثالث على التوالي ، ليتراجع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 30 يونيو 2022 في سوق الصاغةالمحلي صباح اليوم مجددا وسط تذبذب في سعر الاوقية عالميا وانخفاضها الي 1818 دولار للاوقية في بورصة المعادن العالمية ، نتيجة ارتفاع سعر الدولار عالميا والعائد على السندات الامريكية.

شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ، أوضحت أن عيار 21 الأكثر مبيعا انخفض بقيمة جنيهين صباح اليوم ، ليسجل 998 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات مساء أمس الأربعاء التى سجلت 1000 جنيها، غير متضمنة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 30-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1142 جنيها)

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأقل مبيعا في مصر انخفاضا اليوم بشكل ملحوظ ، ليسجل 1142 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (998 جنيه)

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الأعلي مبيعا سجل تراجعا مع هبوط أوقية الذهب اليوم في التعاملات ليبلغ 998 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (857 جنيهًا)

كما سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 تراجعا مستمرا ، ليصبح الأقل سعرا محليا ويبلغ 857 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7984 جنيه)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 16 جنيهات بعد هبوط الاسعار ويسجل نحو 7984 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35402 جنيها، وتزِن الأوقية 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.142 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانخفض سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1818 دولار للاوقية