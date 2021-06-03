أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 3-6-2021 وعيار 21 يسجل 816 جنيها

سجل سعر الذهب الان هبوطا عالميا ومحليا لينخفض عن اعلى مستوي سجله المعدن الاصفر في خمسة أشهر بعد هبوط اوقية الذهب في تعاملات بورصة المعادن بلندن بنحو 6 دولارات ، لينخفض معها أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 3-6- 2021، في بداية التعاملات المحليه بسوق الصاغة.

كما شهد سعر الذهب في مصر انخفاضا قدره جنيهان منذ قليل ليسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 816 جنيه للجرام، مقارنة مع أسعاره خلال تعاملات امس و التى سجلت 818 جنيهًا، غير شاملة المصنعية التى تختلف بجميع الأعيرة. سعر الذهب في مصر

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 3-6–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (932 جنيها)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 تراجعا خلال التعاملات الآن ليسجل 932 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (816 جنيه)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تراجعا بشكل ملحوظ في بداية التعاملات ليبلغ 816 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (700 جنيهًا)

كما هبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 لبسجل 700 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6528 جنيها)

وتراجع سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6528 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28914 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالي 932 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1904 دولارًا.

يذكرأن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه ملبن المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.