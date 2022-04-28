أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 28-4-2022.. وعيار 21 يواصل الخسائر

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 28-4-2022 في بداية تعاملات اليوم بسوق الصاغة بمختلف المحافظات في مصر ، في ظل هبوط سعر الأوقية عالميا لأقل من 1900 دولار بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي نيته تحريك سعر الفائدة و تذبذب سعر الدولار أمام الجنيه.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب، إن جرام الذهب تراجع بنحو 5 جنيهات، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1095 جنيها، مقارنة مع سعره في تعاملات أمس التى سجلت 1100 جنيه، غير متضمنة المصنعية.

المشغولات الذهبية فى مصر

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 28-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1255 جنيها)

سعر جرام الذهب عيار 24 الأقل مبيعا في مصر شهد انخفاضا صباح اليوم بشكل ملحوظ ، ليسجل 1255 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1095 جنيها)

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الأعلي مبيعا سجل تراجعا مع هبوط أوقية الذهب صباح اليوم في التعاملات ليبلغ 1095 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (835 جنيهًا)

كما سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 هبوطا متواصلا ، ليبلغ الأقل سعرا محليا ويبلغ 835 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8760 جنيها)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 56 جنيهات بعد هبوط الأسعار ويسجل نحو 8760 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 إلى نحو 38905 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.255 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانخفض سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1892 دولارا.