أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 28-1-2021.. وتراجع عيار 21 جنيهين

بدأت البورصة العالمية للمعادن بلندن تعاملاتها، اليوم، على هبوط سعر أوقية الذهب لليوم الثاني على التوالي، لتتراجع معها أسعار الذهب اليوم فى مصر الخميس 28-1-2021 في مستهل تالتعاملات اليومية الصباحية في السوق المحلية لمحالّ الصاغة.

وتأثّر سعر الذهب في مصر بنظيره العالمي ليسجل تراجعًا قدرُه جنيهان في التعاملات الصباحية الآن ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا حوالى 807 جنيهات، مقارنة بسعر التعاملات المسائية أمس والتي سجلت 809 جنيهات للجرام، غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر ومن محل ذهب لآخر. الذهب

وترصد “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 28 يناير 2021:

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (923 جنيهًا)

واصل سعر جرام الذهب عيار 24 تراجعه خلال التعاملات اليومية ليسجل 923 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 (807 جنيهات)

وانخفض أيضًا سعر جرام الذهب عيار 21، ليسجل نحو 807 جنيهات، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18(692 جنيهًا)

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 هبوطًا ليبلغ 692 جنيهًا فى التعاملات الآن بسوق الذهب؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6456 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 6456 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21؛ العيار الأكثر انتشارًا.

سعر أوقية الذهب عيار 24

فيما لم يتغير سعر أوقية الذهب عيار 24 البالغ 27690 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 923 ألف جنيه، اليوم، ويزن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الآن نحو 1836 دولارًا.

الصاغة : تفاؤل المستثمرين يدفع سعر الذهب للهبوط

ومع قرب الإعلان عن حزمة تحفيز للاقتصاد الأمريكي للتخفيف من آثار وتداعيات جائحة كورونا، بالإضافة لانتظار اجتماع مجلس الاحتياطي الأمريكي؛ والذي يحدد سعر الفائدة وخطة الاقتصاد الأكبر في العالم، مما دفع المستثمرين للتخلي عن المعدِن الأصفر والاستثمار في أدوات أخرى مثل الدولار.

وبلغ إجمالى إصابات فيرس كورونا نحو 100 مليون إصابة حول العالم، وتتصدر الولايات المتحدة المركز الأول، وسجل الذهب تراجعًا كبيرًا خلال الأسبوع الحالي مع صعود الدولار أمام الذهب.

يُذكر أن أسعار الذهب، اليوم، في مصر تتغير بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، كما أن الأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.