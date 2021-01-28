اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 28-1-2021.. وتراجع عيار 21 جنيهين

ترقب الأسواق العالمية لاجتماع الاحتياطي الأمريكي
عمر سالم 9:00 ص, الخميس, 28 يناير 21 9:00 ص, الخميس, 28 يناير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

بدأت البورصة العالمية للمعادن بلندن تعاملاتها، اليوم، على هبوط سعر أوقية الذهب لليوم الثاني على التوالي، لتتراجع معها أسعار الذهب اليوم فى مصر الخميس 28-1-2021 في مستهل تالتعاملات اليومية الصباحية في السوق المحلية لمحالّ الصاغة.

وتأثّر سعر الذهب في مصر بنظيره العالمي ليسجل تراجعًا قدرُه جنيهان في التعاملات الصباحية الآن ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا حوالى 807 جنيهات، مقارنة بسعر التعاملات المسائية أمس والتي سجلت 809 جنيهات للجرام، غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر ومن محل ذهب لآخر.

الذهب

وترصد “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 28 يناير 2021:

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 23-1-2021 وثبات عيار 21

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (923 جنيهًا)

واصل سعر جرام الذهب عيار 24 تراجعه خلال التعاملات اليومية ليسجل 923 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 (807 جنيهات)

وانخفض أيضًا سعر جرام الذهب عيار 21، ليسجل نحو 807 جنيهات، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18(692 جنيهًا)

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 هبوطًا ليبلغ 692 جنيهًا فى التعاملات الآن بسوق الذهب؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6456 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 6456 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21؛ العيار الأكثر انتشارًا.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر 24-1-2021 وعيار 21 يسجل 812 جنيها

سعر أوقية الذهب عيار 24

فيما لم يتغير سعر أوقية الذهب عيار 24 البالغ 27690 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 923 ألف جنيه، اليوم، ويزن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الآن نحو 1836 دولارًا.

الصاغة : تفاؤل المستثمرين يدفع سعر الذهب للهبوط

ومع قرب الإعلان عن حزمة تحفيز للاقتصاد الأمريكي للتخفيف من آثار وتداعيات جائحة كورونا، بالإضافة لانتظار اجتماع مجلس الاحتياطي الأمريكي؛ والذي يحدد سعر الفائدة وخطة الاقتصاد الأكبر في العالم، مما دفع المستثمرين للتخلي عن المعدِن الأصفر والاستثمار في أدوات أخرى مثل الدولار.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم فى مصر الإثنين 25-1-2021

وبلغ إجمالى إصابات فيرس كورونا نحو 100 مليون إصابة حول العالم، وتتصدر الولايات المتحدة المركز الأول، وسجل الذهب تراجعًا كبيرًا خلال الأسبوع الحالي مع صعود الدولار أمام الذهب.

يُذكر أن أسعار الذهب، اليوم، في مصر تتغير بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، كما أن الأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 28-1-2021

الصاوي أحمد 10:04 ص, الخميس, 28 يناير 21

أسعار السمك اليوم 28-1-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:30 ص, الخميس, 28 يناير 21

أسعار البيض اليوم 28-1-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:30 ص, الخميس, 28 يناير 21

أسعار الدواجن اليوم 28-1-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:00 ص, الخميس, 28 يناير 21

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 27-1-2021 واستقرار عيار 21

عمر سالم 7:42 م, الأربعاء, 27 يناير 21

الزراعة : اعتماد 50 مليون جنيه جديدة لصغار المربيين لمشروع البتلو

الصاوي أحمد 6:42 م, الأربعاء, 27 يناير 21