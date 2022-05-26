أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 26-5-2022.. وانخفاض عيار 21

خسارة جديدة شهدتها أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 26-5-2022 في سوق الصاغة بالتعاملات الصباحية اليوم ، على خلفية انخفاض سعر الذهب اليوم عالميا وخسارة الاوقية نحو 9 دولار خلال تعاملات البورصة العالمية للمعادن في رابع أيام التداول بالرغم من تحرك سعر الدولار امام الجنية في البنوك المحلية.

وقال عضو شعبة الذهب نادي نجيب ، ان كافة أعيرة الذهب على مدار اليوم انخفضت نحو 5 جنيهات ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1055 جنيهات للجرام، مقارنة بسعره امس والذي سجل 1060 جنيها، غير شامل المصنعية .

سعر الذهب جديد

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 26-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1208 جنيها)

واصل سعر جرام الذهب عيار 24 انخفاضه اليوم في مصر بشكل ملحوظ ، ليسجل 1208 جنيها ، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1055 جنيه)

كما سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تراجع جديد مع هبوط اوقية الذهب عالميا ليبلغ 1055 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (904 جنيهًا)

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 خلال تعاملات اليوم ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 904 جنيهًا ؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8440 جنيه)

وتأثر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليتراجع ويسجل نحو 8440 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 37448 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.208 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وخسرت أوقية الذهب عالميًّا نحو 9 دولارات خلال التعاملات لتسجل نحو 1846 دولار ، على خلفيه تحرك سعر الدولار عالميا.