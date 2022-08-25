أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 25-8-2022.. وعيار 21 يواصل قفزاته

ارتفاع جديد وملحوظ بداية تداولات البورصة العالمية للمعادن ، ويستفيد منها أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 25-8-2022 ويواصل ارتفاعاته لليوم الثاني علي التوالي صباح عقب صعود سعر الذهب اليوم بالبورصة بأكثر من 10 دولارات وسط ترقب لنتائج اجتماع الفيدرالي الامريكي.

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر ارباحا بقيمة 5 جنيها صباحا ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية وخاصة في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1080 جنيه للجرام، مقارنة بسعره امس التى سجلت 1075 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 25-8-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (1235 جنيها)

5 جنيهات ارباحا سجلها سعر جرام الذهب عيار 24 الان ، وهو الاعلى سعر في مصر بالتعاملات الآن ليبلغ 1235 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1080 جنيه)

كما عاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، الارتفاع مثل باقي الاعيره بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1080 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (927 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ليبلغ 927 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8640 جنيه)

وقفزت سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8640 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 144 جنيها للجنيه

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 38285 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.235 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبدأت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن على ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات لتسجل نحو 1763 دولار.