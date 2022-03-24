أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 24-3-2022 وعيار 21 يسجل 991 جنيها

مازالت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 24-3-2022 تشهد عدم استقرار بعد ما سجلت تراجعا طفيفا في بداية تعاملات اليوم بسوق الصاغة بمختلف المحافظات في مصر ، مع هبوط سعر اوقية الذهب عالميا وسعر الدولار امام الجنية المصري ما ساهم في انخفاض المعدن الاصفر.

وتراجع سعر جرام الذهب الان نحو جنيهين صباح اليوم ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 991 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات امس التى سجلت 993 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 24-3-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1170 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل طفيف ، ليسجل 1170 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (991 جنيه)

كما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نتيجة هبوط اوقية الذهب صباح اليوم في التعاملات ليبلغ 991 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (849 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 تراجعا صباح اليوم ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 849 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7928 جنيه)

وتأثر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليتراجع ويسجل نحو 7928 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 36300 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.170 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1940 دولار بعد تراجعها نحو 4 دولارات للاوقية الواحده