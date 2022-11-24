أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 24-11-2022.. وارتفاع جنوني في عيار 21

ارتفع سعر أوقية الذهب بتعاملات البورصة العالمية للمعادن رابع أيام التداولات بنحو 10 دولارات، فيما واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 24-11-2022 قفزاتها شكل جنوني صباح اليوم، وسط ترقب لمستويات العرض والطلب بالسوق.

واشتعل سعر جرام الذهب صباح اليوم ليقفز بقيمة 35 جنيها للجرام بسبب صعود سعر الدولار ، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوى الجمهورية نحو 1385 جنيه للجرام، مقارنة بسعره أمس التى سجلت 1350 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب

وترصد بوابة “المال نيوز” أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 24-11-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (1581 جنيها)

صعود جنوني شهده جرام الذهب عيار 24 ، لليوم الثالث على التوالي ليبلغ 1581 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1385 جنيه)

فيما اشتعل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليسجل أعلى مستوى في تاريخه محليا ليسجل 1385 جنيه، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1187 جنيهًا)

كما قفز صباح اليوم سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا بقيمة 35 جنيها ليسجل 1187 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (11080 جنيه)

ووفقا للزيادة الجديد فقد قفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 11080 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وشهدت سعر أوقية الذهب عيار 24 صعود تاريخي لونحو 49010 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما ارتفع بشكل طفيفي سعر كيلو الذهب عيار 24 لنحو 1.581 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

يذكر ان التعاملات في البورصة العالمية للمعادن تستفيد من هبوط سعر الدولار عالميا ليرتفع أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم وتبلغ نحو نحو 1758 دولار ، مقارنة بنحو 1748 دولار صباح أمس.