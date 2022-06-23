أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 23-6-2022.. وعيار 21 يترقب إعلان سعر الفائدة

ما زال التذبذب هو عنوان المرحلة للتداولات في سعر الذهب اليوم عالميًّا خلال رابع أيام التعامل ببورصة المعادن العالمية، ليستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 23-6-2022 في مطلع التعاملات الصباحية بسوق الصاغة، مع صعوبة توقع مسار المعدن الأصفر.

وتنتظر السوق، اليوم، إعلان البنك المركزي المصري موقفه من سعر الفائدة، في الوقت الذي لم يشهد أي تغير للمعدن الأصفر ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1006 جنيهات للجرام، وهي نفس أسعاره أمس، غير شامله المصنعية والتي تتراوح بين 60 و120 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 23-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1150 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة، ثباتًا بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 1150 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1006 جنيهات)

أما سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 فسجل استقرارًا متواصلًا في التعاملات ليبلغ 1006 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (864 جنيهًا)

كما لم يشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة أية تغيرات ليبلغ 864 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8048 جنيهًا)

كما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8048 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35650 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.150 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا استقرار خلال التعاملات اليوم نحو 1837 دولارًا للاوقية

وتسود حالة من التخبط في الأسواق العالمية بعد قرار المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي.