أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 22-9-2022.. وعيار 21 يواصل الاشتعال



واصل المعدن الأصفر تسجيل مستويات مرتفعة بالسوق المحلي مع ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 22-9-2022 بمحال الصاغة التى تقوم ببيع المعدن بعد رفع الفيدرالي الامريكي امس سعر الفائدة علي الدولار وبالتزامن مع تحرك سعر الأوقية نحو الصعود في تعاملات البورصة العالمية للمعادن.

وأشتعل سعر الجرام بعد ان قفز 5 جنيهات صباح اليوم و 20 جنيها امس ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1150 جنيه للجرام، مقارنة بسعره امس التى سجلت 1145 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

الذهب يرتفع في الأسواق

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 22-9-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1314 جنيها)

قفزة جنونية سجلها سعر جرام الذهب عيار 24 الان بقيمة نحو 25 جنيهات علي مدار اليوم وامس ، ليبلغ 1314 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1150 جنيه)

وأشتعل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 كباقي الاعيره بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1150 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (985 جنيهًا)

وربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة 5 جنيهات صباحا ليسجل 985 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم ( 9200 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 40 جنيها ليسجل نحو 9200 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 بتلك الارتفاعات بنحو 40734 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.314 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1672 دولار.

واستفاد سعر الذهب في مصر من رفع سعر الفائدة الامريكية بعد قرار الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى “البنك المركزى” رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% لتصبح 3.25%.