أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 22-7-2021 وعيار 21 يفقد حنيهان

هبوط جديد سجلته أوقية الذهب خلال تعاملات البورصة العالمية للمعادن لليوم الثاني على التوالي بشكل طفيف ، ليتراجع معها أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 22-7-2021 في محال الصاغه بالسوق المحلي ، بعد رحلة صعود محدودة خلال بداية تعاملات الأسبوع.

وفقد سعر جرام الذهب في مصر الان نحو جنيهان فى التعاملات الصباحيه ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 788جنيه للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات امس التى سجلت 790 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخره

.

سعر الذهب في مصر

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 22-7–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (901 جنيها)

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 901 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (788 جنيه)

فيما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متواصل لليوم الثاني في التعاملات ليبلغ 788 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (677 جنيهًا)

كما هبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة تراجعه محليا ليسجل 677 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم جنيه)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم، في مصر نحو 6304 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27688جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 901 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1798 دولارًا.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه ملبن المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه