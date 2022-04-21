أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 21-4-2022.. وعيار 21 يخسر 20 جنيها

تذبذب جديد في أسواق المعدن الأصفر مع انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 21-4-2022 في بداية تعاملات اليوم بسوق الصاغة بمختلف المحافظات في مصر ، مع خسارة أوقية الذهب نحو 10 دولارات خلال تعاملات البورصة العالمية وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك.

وهبط سعر جرام الذهب في مصر نحو 20 جنيها، ليسجل سعر الجرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1095 جنيها، مقارنة مع سعره في تعاملات أمس التى سجلت 1115 جنيها، غير متضمنة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 21-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1245 جنيها)

وتحول مسار سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر من الصعود الى الانخفاض بشكل كبير ، ليسجل 1245 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1095 جنيها)

كما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 انخفاضا مع هبوط أوقية الذهب وتراجع الدولار في التعاملات ليبلغ 1095 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (930 جنيهًا)

وانخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 في صباح اليوم ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 930 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8760 جنيها)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 160 جنيها بعد هبوط الأسعار ليسجل نحو 8760 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلى.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 38595 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.245 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانخفض سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو 1945 دولارا.