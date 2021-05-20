أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 20-5-2021 وتراجع عيار 21 عند 800 جنيه

عاود سعر الذهب اليوم عالميا الهبوط بشكل كبير خلال تعاملات بورصة المعادن بلندن على خلفية انخفاض أوقية الذهب ليتراجع معها أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس 20-5-2021 بشكل ملحوظ في بداية التعاملات الصباحية اليوم بسوق الصاغة في السوق المحلية.

وتأثر سعر الذهب محليا الذي شهد تذبذبا كبيرا حتي مساء أمس ليتراجع بنحو 4 جنيهات اليوم ويسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر رواجا ومبيعا حوالى 800 جنيها للجرام ، مقارنة بنحو 804 جنيهات للجرام مساء أمس ، غير شامل المصنعية والتى تختلف من عيار لأخر. سعر الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس بداية التعاملات 20-5-2021

سعر جرام الذهب عيار 24 (914 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 تراجعا خلال التعاملات الآن ليسجل 914 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (800 جنيه)

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 شكل ملحوظ ليسجل 800 جنيهًا ، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (685 جنيهًا)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 685 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6408 جنيهات)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6408 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28334 جنيها ، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ نحو 914 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

سجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1870 دولارًا في التعاملات.

سعر الذهب في مصر لم يحافظ على مكاسبه

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر مساء أمس ارتفاع هو الأكبر منذ بداية العام الجاري حيث قارب مستويات 808 جنيهات للجرام ليتراجع مجددا مع حدوث تذبذب بشكل كبير على مدار تعاملات أمس مع صعود الطلب على السندات الأمريكية ، فيما تصعب حاليا التوقعات من جانب المتعاملين على المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.