أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 20-10-2022.. واستقرار عيار 21

عاود سعر الذهب اليوم الاستقرار عالميًّا مع عدم تغير سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن بعد انخفاضها أمس بقوة، لتواصل أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 20-10-2022 ثباتها المتواصل على مدار اليوم في سوق الصاغة المحلية مع ترقب اجتماع “الفيدرالي الأمريكي”.

وانخفض سعر المعدن الأصفر 4 جنيهات صباحًا، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1110 جنيهات للجرام، وهي نفس أسعاره أمس، غير شاملة المصنعية أو سعر ضريبة القيمة المضافة على كل جرام.

سعر الذهب اليوم

وتقوم “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 20-10-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1268 جنيهًا)

ووفقًا لشعبة الذهب بالقاهرة، فإن سعر جرام الذهب عيار 24 شهد استقرارًا بشكل ملحوظ خلال التعاملات ليسجل 1268 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1120 جنيهًا)

وأضافت الشعبة: تأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مثل باقي الأعيرة ليشهد ثباتًا ملحوظًا في التعاملات، ويبلغ 1120 جنيهًا للجرام؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (950 جنيهًا)

كما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة، اليوم، ليبلغ 950 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8880 جنيهًا)

فيما أوضحت الشعبة أن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر استقرّ ليبلغ نحو 8880 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39307 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.268 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما أن سعر أوقية الذهب عالميًّا سجل استقرار التعاملات اليوم نحو 1645 دولارًا للأوقية مع توقعات بصعودها.