أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 2-6-2022.. وعيار 21 يرتفع 10 جنيهات

شهد سعر الذهب اليوم صعودا جديدا بعد هبوطه في تعاملات أمس، ليعاود الارتفاع في البورصة العالمية للمعادن، وصعدت أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس 2-6-2022 مجددا بشكل ملحوظ في بداية تعاملات اليوم ، مع توقعات بمسار صعودي للمعدن الأصفر عالميا.

من جانبه، قال عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية نادي نجيب، إن جرام الذهب صعد بنحو 10 جنيهات، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 1015 جنيها، مقارنة مع سعر الجرام أمس الذى سجل 1005 جنيهات، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لأخري.

أسعار الذهب

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 2-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1165 جنيها)

وربح سعر الذهب عيار 24 نحو 10 جنيهات ، وسجل أعلى سعر في مصر خلال التعاملات اليوم ليبلغ 1165 حنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1015 جنيها)

فيما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 صعودا متأثرا بالسعر العالمي ، ليربح مثل باقي الأعيرة في التعاملات ليبلغ 1018 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (875 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعر محليا نظرا لأنه الأقل جودة والأكثر تشكيلا ليبلغ 875 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا فى الوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8120 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8120 جنيها، ليربح 40 جنيها للجنيه ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 36115 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.165 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ويسود التعاملات في البورصة عدم استقرار فيما ربح المعدن الأصفر عالميا نحو 15 دولارا ، ليقفز خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو 1855 دولار .