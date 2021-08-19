أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 19-8-2021 واستقرار عيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 19-8-2021 استقرارا في بداية تعاملات اليوم الصباحية في سوق الصاغة المحلية ، ومع ثبات التعاملات في البورصة العالمية للمعادن في سعر اوقية الذهب منذ تعاملات امس المسائية وسط تذبذب في السعر بنطاق ضيق لا يؤثر على السعر.

ولم يشهد سعر الذهب في مصر اي تغيرات في التعاملات الان ، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 785 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات امس ، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر. المشغولات الذهبية

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 19-8-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (897 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 897 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (785 جنيه)

كما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليشهد ثباتا بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 785 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (672 جنيهًا)

فيما استقر ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليسجل672 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6280 جنيه)

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6280 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27860 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 897 الف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1788 دولارًا.

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه ملبن المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.