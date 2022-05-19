أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 19-5-2022.. وعيار 21 يترقب اجتماع البنك المركزي



استقرار جديد في بداية التعاملات الصباحية شهدته أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 19-5-2022 بشكل ملحوظ في سوق الصاغة بمصر ، بعد هبوط عنيف أمس بقيمة 30 جنيها للجرام ومع ثبات اوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن صباح اليوم.

وتترقب الأسواق اجتماع البنك المركزي المقرر له اليوم للاعلان عن السياسة النقدية له ، واذا ما كان سيرفع سعر الفائدة ام لا او التثبيت فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1060 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات امس ، غير شامله المصنعية والتي تتراوح ما بين 60-120 جنيه للجرام

سعر الذهب و الدولار

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 19-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1215 جنيها)

فيما لم يشهد سعر جرام الذهب عيار 24 اي تغيرات في المستوي ليسجل العيار اقل بيعا نحو 1215 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1060 جنيه)

واستقرت سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرارا متواصل في التعاملات ليبلغ 1060 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (910 جنيهًا)

اما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا ف استقر ايضا ليبلغ 910 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8480 جنيه)

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ثبات ملحوظ عند نحو 8480 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 34665 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.215 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا ثبتا خلال التعاملات اليوم نحو 1818 دولارًا للاوقية