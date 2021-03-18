أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 18-3-2021.. وصعود عيار 21

وصعدت أسعار الذهب اليوم في مصر بنحو 4 جنيهات للجرام، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 769 جنيهًا للجرام الواحد،

عاودت أسعار الذهب اليوم في مصر، الخميس 18-3-2021، الارتفاع بشكل طفيف في بداية التعاملات اليومية، خلال تعاملات في سوق الصاغة المحلية، على خلفية صعود سعر الذهب، اليوم، في بورصة المعادن العالمية بلندن في رابع أيام تعاملاتها.

وصعدت أسعار الذهب اليوم في مصر بنحو 4 جنيهات للجرام، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 769 جنيهًا للجرام الواحد، مقارنة بأسعاره في تعاملات أمس التى سجلت 765 جنيهًا، غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر. سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 18-3-2021.

سعر جرام الذهب عيار 24 (876 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الآن ليسجل 876 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (769 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 صعودًا بشكل ملحوظ في نهاية التعاملات ليسجل 769 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (658 جنيهًا)

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ليبلغ 658 جنيهًا فى التعاملات الآن؛ وهو العيار العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6144 جنيهًا)

وقفز سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6144 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27154 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 876 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1736 دولارًا.

صعود سعر الذهب في مصر لأعلى مستوى في أسبوعين

وسجلت أسعار الذهب اليوم الخميس ارتفاعًا قرب أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، بعد أن تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2023.

يُذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.