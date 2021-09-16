أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 16-9-2021 وتراجع عيار 21

سجلت اوقية الذهب تراجعا جديدا في التعاملات الصباحيه لبورصة المعادن العالمية ، ليهبط معها أسعار أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 16-9-2021 بشكل ملحوظ في بداية تعاملات اليوم الصباحيه في سوق الصاغة المحلية وسط تذبذب في التعاملات.

وخسر سعر الذهب في مصر ما يقارب نحو جنيها الان ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 784 جنيه للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات امس التى سجلت 785 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثخميس 16-9–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (896 جنيها)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل طفيف خلال التعاملات الآن ليسجل 896 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (784 جنيه)

كما تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متواصل لليوم الثانى في التعاملات ليبلغ 784 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (672 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا تراجعه محليا ليسجل 672 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6272 جنيه)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليتراجع ويسجل نحو 6272 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعد سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27705,=جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 896 لف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1794 دولار.

مازالت أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل حالة من عدم الاستقرار حيث تسجل تذبذب كبير وتشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه