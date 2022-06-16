أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 16-6-2022.. وتراجع عيار 21

تذبذب ملحوظ في تعاملات البورصة العالمية للمعادن على خلفية إعلان الفيدرالي الأمريكي تحريك سعر الفائدة، لترتفع أوقية الذهب أمس وتعاود الهبوط صباح اليوم، وتنخفض معها أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 16-6-2022 بشكل ملحوظ في مختلف المحافظات، بالتزامن مع خسارة الأوقية نحو 10 دولارات.

ووفقًا لبعض تجار السوق، فإنه من الصعب توقع مسار المعدِن الأصفر، فيما يتم تداول سعر الذهب عند 1002 جنيه للجرام لسعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي، مقارنة بسعره في تعاملات أمس التى سجلت 1003 جنيهات، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 16-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1150 جنيهًا)

وشهد العيار الأعلى سعرًا في مصر؛ وهو جرام الذهب عيار 24، تراجعًا بشكل طفيف، ليسجل 1150 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1002 جنيه)

وخسر عيار 21 نحو 2 جنيه الآن خلال التعاملات، مع انخفاض أوقية الذهب ليتراجع على مدار اليوم في التعاملات ويبلغ 1002 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (855 جنيهًا)

كما سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، وهو الأقل سعرًا، تراجعًا محليًّا ليسجل 855 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8016 جنيهًا)

أما سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر فقد خسر 16 جنيهًا ليتراجع ويسجل نحو 8016 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 لتسجل 35650 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.150 مليون جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1822 دولارًا بنهاية اليوم.