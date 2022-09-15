أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 15-9-2022.. وانخفاض عيار 21

سجلت أعيرة المعدن الأصفر هبوطا ملحوظا خلال بداية تعاملات اليوم ليواصل خسائره منذ امس وينخفض أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 15-9-2022 بشكل ملحوظ في سوق الصاغة الصباحية بمختلف المحافظات الآن ، بعد تراجع سعر الاوقية عالميا ببورصة المعادن نحو 18 دولار في رابع أيام التداولات

وخسر جرام الذهب اليوم في مصر جنيهان ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 111 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات امس التى سجلت 1113 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم في مصر

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 15-9-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1270 جنيها)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل طفيف، ليسجل 1270 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1111 جنيه)

وتأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بهبوط اوقية الذهب ليتراجع منتصف اليوم بسوق الصاغة ليبلغ 1111 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (952 جنيهًا)

فيما تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، وهو الأقل سعرا تراجعا محليا ليسجل 952 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8888 جنيه)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر حوالى 16 جنيها ويسجل نحو 8888 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39370 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 1.270 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1689 دولار اليوم خلال ايام التداول الاسبوعي