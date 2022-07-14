أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 14-7-2022.. وتراجع عيار 21 صباحا

عدم استقرار وتذبذب شديد يسجله سعر الذهب عالميًّا، مع تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 14-7-2022 بعد ارتفاعه أمس في سوق الصاغة؛ على خلفية هبوط سعر الأوقية اليوم وخَسارة الأوقية نحو 12 دولارًا في تعاملات البورصة العالمية للمعادن في رابع أيام تعاملاتها مع لجوء المستثمرين للبيع للاستثمار في السندات الأمريكية.

وهبط سعر الذهب صباح اليوم ليفقد 5 جنيهات من قيمته، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 998 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره أمس الذى سجل 1003 جنيهات، غير شامل المصنعية التي تختلف من عيار لآخر وفقًا للتشكيلة.

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 14-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1142 جنيهًا)

ولا يزال سعر الذهب يسجل تذبذبًا هبوطًا وارتفاعًا لينخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل ملحوظ، ويسجل 1142 جنيهًا، وهو العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (998 جنيهًا)

فيما تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بسبب هبوط أوقية الذهب اليوم عالميًّا ليبلغ 998 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والأعلى مبيعًا في السوق.

سعر جرام الذهب عيار 18 (855 جنيهًا)

وشهد جرام الذهب اليوم عيار 18 انخفاضًا جديدًا صباح اليوم، ليسجل الأقل سعرًا محليًّا ويبلغ 855 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7984 جنيهًا)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 40 جنيهًا ليتراجع ويسجل نحو 7984 جنيهًا، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 ليسجل نحو 35412 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 ليسجل حوالي 1.142 مليون جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1724 دولارًا، فيما يستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري نتيجة إغلاق البنوك لإجازة عيد الأضحي المبارك.