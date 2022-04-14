أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 14-4-2022.. وعيار 21 يتراجع 3 جنيهات

شهدت البورصة العالمية للمعادن تراجعا خلال التداولات في سعر الذهب اليوم عالميا، لتنخفض ايضا أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 14-4-2022 في مستهل التعاملات الصباحية بسوق الصاغة المحلية في مصر لليوم الثاني على التوالي مع هبوط الأوقية بأكثر من 13 دولارا.

ومع هبوط السعر عالميا خسر الذهب محليا نحو 3 جنيهات في التعاملات اليوم، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1018 جنيها للجرام، مقارنة بسعره أمس إذ سجل 1021 جنيها، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 14-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1166 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 بقوة خلال تعاملات اليوم ليسجل 1166 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1018 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 انخفاضا بشكل متواصل لليوم الثانى في التعاملات ليبلغ 1018 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (868 جنيهًا)

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا بشكل قوي على مدار اليوم ليسجل 868 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8144 جنيها)

وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 24 جنيها ليسجل 8144 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 36146 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.166 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتراجع سعر أوقية الذهب عالميًّا بشكل ملحوظ خلال التعاملات اليوم ليسجل نحو 1967 دولارا على مدار التعاملات اليوم وأمس.

وتراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر نتيجة قيام المستثمرين في البورصة العالمية ببيع ما لديهم من ذهب لجني الأرباح وتراجع سعر الدولار عالميا.