أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 13-10-2022.. وعيار 21 يرتفع 6 جنيهات

قفز سعر الذهب مجددا اليوم بعد انخفاضه امس ليعاود الصعود الطفيف في البورصة العالمية للمعادن ، ويتزامن معه ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 13-10-2022 في بداية تعاملات اليوم ، مع توقعات بمسار صعودي للمعدن الأصفر عالميا بعد تراجعه عالميا أمس.

وكشفت شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، ان عيار 21 ارتفع بقيمة 6 جنيهات صباح اليوم ليسجل العيار الاكثر مبيعا وانتشارا في مصر 1122 جنيه للجرام، مقارنة بسعر الجرام امس التى سجلت 1116 جنيها، غير شامل المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لاخري.

سعر الذهب اليوم

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 13-10-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1283 جنيها)

وواصل سعر الذهب عيار 24 تسجيل مستويات مرتفعه ، وهو اعلى سعر لجرام الذهب في مصر الآن ليبلغ 1283 حنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1122 جنيه)

فيما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 صعود متأثرا بالسعر العالمي وزيادة الطلب محليا ليبلغ 1122 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (962 جنيهًا)

ووفقا للشعبة فإن سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعر محليا نظرا لانه الاقل جودة والاكثر تشكيلا ليبلغ 962 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8976 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8976 جنيه، ليربح 48 جنيها للجنيه الواحد ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39773 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.283 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما افتتحت البورصة العالمية للمعادن التعاملات اليومية على ارتفاع ملحوظ فيما ربح المعدن الاصفر عالميا نحو 6 دولار ، ليقفز خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو 1673 دولار .