اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 12-8-2021 وعيار 21 يرتفع 3جنيهات

عيار 21 يسجل 769 جنيها للجرام مع صعود الاوقية
عمر سالم 8:08 ص, الخميس, 12 أغسطس 21 8:08 ص, الخميس, 12 أغسطس 21

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ارتفاع جديد ومستمر وقفزة كبيرة شهدتها أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 12-8- 2021، بشكل متواصل في بداية التعاملات اليوم عند محلات الصاغة في السوق المحلية ، عقب  صعود سعر اوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن في تعاملاتها الاسبوعية الان.

وقفز سعر الجرام الآن نحو 3 جنيهات بعد ارتفاعه امس نحو 7 جنيهات للجرام ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر  انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 769 جنيها للجرام، مقارنة بأسعاره خلال تعاملات امس والتى سجلت 766 جنيها ، غير متضمنه المصنعية التى تختلف من عيار لاخر.

الذهب
الذهب

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 12-8–2021:

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سعر جرام الذهب عيار 24 (878 جنيها)وقفز سعر جرام الذهب عيار 24 الذي سجل ارتفاع طفيف خلال التعاملات الآن ليسجل 878جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعر في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (769 جنيه)

فيما صعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بنحو5 جنيهات في التعاملات ليبلغ 769 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (658 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 طريقه نحو الصعود بشكل ملحوظ  ليسجل  658 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

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سعر الجنيه الذهب اليوم (6152 جنيها)

وصعد سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6152 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27150 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما ارتفع حاليا سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 878 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1750  دولارًا.

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يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه ملبن المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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