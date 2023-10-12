أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 12-10-2023.. عيار 21 يواصل الاشتعال

شهدت أسواق الصاغة في مختلف المحافظات قفزات متواصل في أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 12-10-2023 في مطلع التداولات الصباحية لليوم الخامس على التوالي، بالتزامن مع صعود سعر الاوقية في بورصة المعادن الدولية وتخطيها حاجز 1880 دولار خلال جلسات اليوم الرابع لها

وكشفت مصادر في الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالإتحاد العام للغرف التجارية ، أن سعر الجرام عيار 21 الاكثر مبيعا وانتشارا في مصر قفز بقيمة 40 جنيهًا صباحاً وسجل نحو 2370 جنيه للجرام وقت كتابة التقرير ، مقارنة بسعر الجرام التى سجلت 2330 جنيها امس ، غير شامل المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لاخري.

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 12-10-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2709 جنيهات)

واستمر سعر الذهب عيار 24 في تحقيق ارتفاعاته الملحوظة، وهو أعلى سعر للجرام في مصر، ليبلغ 2708 حنيهات، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2370 جنيها)

واشتعل بشكل متواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في بداية تداولات اليوم متأثرا بصعود السعر العالمي، ليبلغ في التعاملات 2370 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2030 جنيهًا)

واستفاد سعر جرام الذهب عيار 18 الاقل سعرا محليا من قفزة الاوقية عالميا ليبلغ 2030 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (18960 جنيها)

وحقق سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر مكاسب جديدة بحوالى 320 جنيها ليبلغ نحو 18960 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وارتفع سعر سبيكة الذهب عيار 24 في السوق المحلي لتسجل نحو 83979 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.709 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت البورصة العالمية للمعادن صعود في التعاملات الاسبوعية بشكل ملحوظ فيما ربح المعدن الأصفر عالميا نحو 10 دولارات، ليسجل نحو 1881 دولارا .