أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 11-8-2022.. وانخفاض عيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 11-8-2022 تراجعًا جديدًا بشكل ملحوظ لليوم الثاني على التوالي في سوق الصاغة؛ متأثرة بانخفاض سعر الذهب اليوم عالميًّا وخسارة الأوقية نحو 7 دولارات خلال تعاملات البورصة العالمية للمعادن مع تذبذب الأسواق نتيجة التواترات الجيوسياسية.

وهبط سعر الذهب مساء نحو 3 جنيهات من قيمته، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1052 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره أمس الذي سجل 1055 جنيهًا، غير شامل المصنعية، بالتزامن مع انخفاض الطلب على المعدِن الأصفر.

سعر الذهب اليوم

وتقوم “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 11-8-2022 والطلب على المعدن بالسوق.

سعر جرام الذهب عيار 24 (1205 جنيهات)

وتأثر سعر جرام الذهب عيار 24 بهبوط الطلب محليًّا ليتراجع بشكل ملحوظ، ويسجل 1205 جنيهات، ولا يزال العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1052 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تراجعًا مع هبوط أوقية الذهب عالميًّا ليبلغ 1052 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والأعلى بيعًا في السوق.

سعر جرام الذهب عيار 18 (901 جنيه)

وتراجع جرام الذهب اليوم عيار 18 بشكل مستمر على مدار اليوم، ليسجل الأقل سعرًا محليًّا ويبلغ 901 جنيه فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8416 جنيهًا)

وتأثر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليتراجع ويسجل نحو 8416 جنيهًا، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 37355 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.205 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1785 دولارًا، فيما يستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري.