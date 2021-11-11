أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 11-11-2021 وعيار 21 يسجل مستوى قياسي

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 11-11-2021 ارتفاع طفيف بداية تعاملات اليوم الصباحيه في سوق الصاغة المحلية بعد صعود كبير مساء امس ، لتواصل قفزاتها على خلفيه ارتفاع اوقية الذهب في تداولات البورصة العالمية للمعادن ، وسط اقبال على الشراء من جانب المستثمرين.

وارتفع سعر الذهب محليا وعالميا ليربح الان في مصر بواقع جنيها ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 793 جنيه للجرام، مقارنة بسعر في تداولات امس التى سجلت 792 جنيها، غير متضمنة المصنعية وسط توقعات بمواصلة السعر للصعود.

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وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 11-11-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (904 جنيها)

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بقيمة جنيها بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 904 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (793 جنيه)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 صعود بشكل طفيف في التعاملات ليبلغ 793 جنيه؛ بدلا من 792 جنيها للجرام مساء امس وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (681 جنيهًا)

فيما قفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة محليا بقيمة جنيهان ليسجل 681 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6344 جنيه)

وكسب سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر حوالى 8 جنيها ليبلغ سعره نحو 6344 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28025 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 904 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وارتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الان بنحو 12 دولار للاوقية لتسجل الان نحو 1861 دولار.



