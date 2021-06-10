أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 10-6-2021.. وعيار 21 يتراجع 4 جنيهات

شهد سعر أوقية الذهب الآن تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات بورصة المعادن عالميًّا في رابع أيام تعاملاتها الأسبوعية، لتنخفض معها أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 10-6-2021، بشكل كبير خلال التعاملات الصباحية اليومية في سوق الصاغة المحلية الآن.

وتراجع سعر الذهب في مصر الآن بقيمة 4 جنيهات، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 808 جنيهات للجرام، مقارنة بأسعاره خلال تعاملات أمس والتى سجلت 812 جنيهًا، غير شاملة المصنعية التى تختلف بجميع الأعيرة. سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 10-6–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (924 جنيهًا)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الآن ليسجل 924 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر؛ لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (808 جنيهات)

فيما تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 808 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (693 جنيهًا)

وانخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بشكل كبير ليسجل 693 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6464 جنيهًا)

وانخفض سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6464 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28644 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 924 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1880 دولارًا.

وتسود حاليًّا حالة من جني الأرباح لدى المستثمرين، حيث نزل سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1883.26 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:45 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1888.20 دولار للأونصة

جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه ملبن المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.