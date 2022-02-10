اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 10-2-2022 وعيار 21 يواصل قفزاته

عيار 21 يسجل 803 جنيهات للجرام
عمر سالم 7:28 م, الخميس, 10 فبراير 22 7:28 م, الخميس, 10 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 10-2-2022 ارتفاعا متواصلا على مدار اليوم في التعاملات المسائية في سوق الصاغة المحلية، بعد تسجيل البورصة العالمية للمعادن ارتفاعا ملحوظا في سعر الذهب اليوم عالميا ليسجل أعلى مستوى في اسبوعين.

وقفز سعر أوقية الذهب عالميا نحو 1% ويصعد معها السعر محليا بقيمة جنيهين مجددا، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 803 جنيهات للجرام، مقارنة بتعاملات صباح اليوم التى سجلت 801 جنيه، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 8-2-2022 فى مصر
المشغولات الذهبية فى مصر
المشغولات الذهبية فى مصر

وتنشر جريدة “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 10-2-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (918 جنيها)

وتأثر سعر جرام الذهب عيار 24 الآن بالصعود عالميا ليرتفع محليا بقيمة جنيهين للجرام، ويسجل أعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 918 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 (803 جنيهات)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21  الآن جنيهين مثل باقي الأعيرة بشكل طفيف في التعاملات ليبلغ 803 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 7-2-2022.. وارتفاع عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 18 (688 جنيهًا)

كما صعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة وارتفع محليا ليسجل 688 جنيهًا في التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6424 جنيها)

16 جنيها قيمة مكاسب سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليسجل نحو 6424 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 8-2-2022 وعيار 21 يرتفع 3 جنيهات

سعر أوقية الذهب عيار 24

وربح سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 16 جنيها نحو 28460 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 918 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو 1839 دولارا بعد صعودها اليوم ما يقارب 12 دولار.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

وزير الزراعة يبحث مع السفير الروسي بالقاهرة آفاق التعاون بين البلدين

الصاوي أحمد 4:38 م, الخميس, 10 فبراير 22

الجمارك تقرر العمل طوال أيام الأسبوع لتسريع زمن الإفراج عن البضائع (مستند)

السيد فؤاد 3:55 م, الخميس, 10 فبراير 22

أماكن مبادرة «كلنا واحد» 2022.. ومواطنون: «جت في وقتها ولبت احتياجاتنا» (صور وفيديو)

أماني عوض 3:38 م, الخميس, 10 فبراير 22

القيمة السوقية للبورصات المالية العربية ترتفع إلى 3.9 تريليون دولار بنهاية يناير

دينا مجدي 3:16 م, الخميس, 10 فبراير 22

وزيرة التجارة تعلن توصيات الدورة 109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية

محمد ريحان 2:37 م, الخميس, 10 فبراير 22

أسعار حديد عز اليوم الخميس 10-2-2022 في الأسواق المصرية

عمر سالم 2:08 م, الخميس, 10 فبراير 22