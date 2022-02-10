أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 10-2-2022 وعيار 21 يواصل قفزاته

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 10-2-2022 ارتفاعا متواصلا على مدار اليوم في التعاملات المسائية في سوق الصاغة المحلية، بعد تسجيل البورصة العالمية للمعادن ارتفاعا ملحوظا في سعر الذهب اليوم عالميا ليسجل أعلى مستوى في اسبوعين.

وقفز سعر أوقية الذهب عالميا نحو 1% ويصعد معها السعر محليا بقيمة جنيهين مجددا، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 803 جنيهات للجرام، مقارنة بتعاملات صباح اليوم التى سجلت 801 جنيه، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

المشغولات الذهبية فى مصر

وتنشر جريدة “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 10-2-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (918 جنيها)

وتأثر سعر جرام الذهب عيار 24 الآن بالصعود عالميا ليرتفع محليا بقيمة جنيهين للجرام، ويسجل أعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 918 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 (803 جنيهات)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الآن جنيهين مثل باقي الأعيرة بشكل طفيف في التعاملات ليبلغ 803 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (688 جنيهًا)

كما صعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة وارتفع محليا ليسجل 688 جنيهًا في التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6424 جنيها)

16 جنيها قيمة مكاسب سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليسجل نحو 6424 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وربح سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 16 جنيها نحو 28460 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 918 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو 1839 دولارا بعد صعودها اليوم ما يقارب 12 دولار.