أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 10-2-2022 وارتفاع عيار 21

قفزة جديدة سجلها سعر الذهب اليوم في رابع أيام تعاملات بورصات المعادن العالمية، ليواصل صعوده الذي بدأه منذ الاثنين الماضي، ويستمر في مستوياته المرتفعة، وترتفع معه أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 10-2-2022 في تعاملات اليوم الصباحية بسوق الصاغة المحلية.

وارتفع سعر الذهب اليوم نحو جنيهين لكل جرام، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي صعود الآن نحو 801 جنيه للجرام، بعد ارتفاعه أمس بشكل ملحوظ في تعاملات سجلت 799 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية والتى تُحدَّد وفقًا لكل عيار.

سعر الذهب

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 10-2-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (915 جنيهًا)

واستمر سعر جرام الذهب عيار 24 في الصعود كأعلى سعر في مصر ليرتفع خلال التعاملات الآن ويبلغ 915 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (801 جنيه)

وقفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 كباقي الأعيرة بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 801 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (690 جنيهًا)

فيما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ارتفاع بقيمة جنيهين القوي محليًّا ليسجل 690 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6408 جنيهات)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليربح اكثر من 16 جنيهًا ويسجل نحو 6408 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وتأثرت سعر أوقية الذهب عيار 24 من صعودها عالميًّا لتسجل محليًّا نحو 28365 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 915 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1832 دولارًا.

وربحت أوقية الذهب اليوم نحو 6 دولارات خلال بداية تعاملات اليوم، لترتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر صباحًا.