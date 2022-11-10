أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 10-11-2022.. وعيار 21 يواصل خسائره

تراجعت صباحًا خلال التداولات الصباحية أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 10-11-2022، بالتزامن مع استمرار تذبذب السعر محليًّا بشكل ملحوظ في سوق الصاغة؛ متأثرة بانخفاض الأوقية عالميًّا وتراجعها بحوالي 10 دولارات مساء أمس وصباحًا.

وعلمت “المال” أن سعر الذهب تراجع بقيمة جنيهين صباحًا ليتراجع سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن إلى نحو 1222 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره أمس الذي سجل 1224 جنيهًا، غير شامل المصنعية التى تتراوح بين 50 و80 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 10-11-2022 والطلب على المعدِن بالسوق.

سعر جرام الذهب عيار 24 (1398 جنيهًا)

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 بشكل طفيف، ليسجل 1398 جنيهًا، ولا يزال العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1222 جنيهًا)

وانخفض صباح اليوم سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مع هبوط أوقية الذهب عالميًّا ليسجل الجرام 1222 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والأعلى بيعًا في السوق

سعر جرام الذهب عيار 18 (1046 جنيهًا)

كما تأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، ليواصل هبوطه عند مستويات 1046 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9765 جنيهًا)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 16 جنيهًا ليسجل نحو 9765 جنيهًا، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 ليسجل نحو 43305 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.397 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وأسهم ارتفاع سعر الدولار أمام العملات عالميًّا في انخفاض سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتبلغ نحو 1704 دولارات، فيما يستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري.