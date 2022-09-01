أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 1-9-2022.. وعيار 21 يخسر 6 جنيهات

شهدت البورصة العالمية للمعادن تذبذبا خلال تعاملات اليوم على خلفية هبوط سعر الذهب امس و صباح اليوم ، لينخفض معها أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 1-9-2022 بشكل ملحوظ بمختلف المحافظات بالتزامن مع خسارة الأوقية نحو 20 دولار بعد تسجيل الذهب أعلى مستوي له منذ اشهر محليا.

واكد عدد من تجار السوق فإنه من الصعب توقع مسار المعدن الأصفر نتيجة لقوي العرض والطلب ، فيما يتم تداول سعر الذهب عند 1102 جنيها للجرام لسعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي ، مقارنة بسعره في تعاملات امس التى سجلت 1108 جنيها بتراجع 6 جنيهات اليوم، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 1-9-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1261 جنيها)

وشهد العيار الاعلى سعر في مصر وهو جرام الذهب عيار 24 تراجعا بشكل طفيف، ليسجل 1261 جنيها ، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1102 جنيه)

وخسر عيار 21 نحو 6 جنيها الان خلال التعاملات، مع انخفاض اوقية الذهب ليتراجع على مدار اليوم في التعاملات ويبلغ 1102 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (945 جنيهًا)

كما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، وهو الأقل سعرا تراجعا محليا ليسجل 945 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8816 جنيه)

اما عن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر فقد خسر 48 جنيهات ليتراجع ويسجل نحو 8816 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39091 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.261 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1702 دولار منتصف اليوم.