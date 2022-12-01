أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 1-12-2022.. عيار 21 يتخطي 1500 جنيها

اشتعلت صباح اليوم أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 1-12-2022 في تعاملات سوق الصاغه المحلية على خلفيه ارتفاع سعر اوقية الذهب في تداولات بورصة المعادن الدولية نتيجة اعلان الفيدرالي الامريكي تقليص سعر الفائدة على الدولار ما قفز بالأوقية.

وقفز سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيها ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية وخاصة في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1505 جنيه للجرام، مقارنة بسعره امس التى سجلت 1475 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 1-12-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (1720 جنيها)

واكدت شعبة الذهب ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 24 الان ، وهو الاعلى سعر في مصر بالتعاملات الآن ليبلغ 1720 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1505 جنيه)

فيما واصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، الصعود بشكل قوي مثل باقي الاعيره في التعاملات ليبلغ 1505 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1294 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ليبلغ 1294 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (12040 جنيه)

وارتفع صباح اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 12040 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 64 جنيها للجنيه

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 53320 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.720 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستفادت اوقية الذهب من انخفاض سعر الفائدة لتقفز الاوقية خلال التعاملات في البورصة العالمية للمعادن صباح اليوم لتسجل نحو 1781 دولار وسط توقعات بمواصلة الصعود