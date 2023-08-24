أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس .. عيار 21 يسجل 2290 جنيها للجرام

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر عند افتتاح جلسة الخميس 24-8-2023 بعد ارتفاعها خلال تداولات أمس بدعم من سعر الأونصة العالمية التي تخطت مستويات الـ 1900 دولار للأونصة، بينما تشهد أسواق الذهب المحلية حاليا عودة تدريجية للطلب على المعدن النفيس.

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 24-8-2023

سعر جرام الذهب عيار 24

استقر صباحا سعر الذهب عيار 24 عند مستويات 2616 جنيها للجرام

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 2290 جنيها دون تغير عن سعر إغلاق جلسة يوم أمس.

سعر الجنيه الذهب في مصر

لم يشهد سعر الجنيه الذهب اليوم أي تغيرات في سوق الصاغة إذ استقر عند 18320 جنيها.

و ارتفعت أمس الأربعاء أسعار الذهب بمقدار 20 جنيها للجرام عند الإغلاق عند 2290 جنيها وكانت قد افتتح جلسة أمس عند 2270 جنيها للجرام، بينما شهدت جلسة أمس تسجيل أعلى مستوى عند 2300 للجرام.

ويظل المستوى 2300 جنيه للجرام حاجزا أمام ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الجارية، حيث تنتظر الأسواق الحافز المناسب لاختراق هذا المستوى، وقد يأتي هذا الحافز من تحركات السوق العالمية خاصة وأن الأسواق العالمية تنتظر حديث رئيس الفيدرالي الأمريكي في جاكسون هو غدا الجمعة.

ويشهد الطلب على الذهب في الأسواق المحلية بعض التحركات مؤخرا خاصة منذ تقرير وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الأخير بتوقعها بانخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار إلى مستويات 37 جنيها من مستوياته الحالية عند 30.95 جنيه لكل دولار، وذلك بحلول نهاية العام.

الشهر القادم قد يشهد مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامجه لإقراض مصر 3 مليارات جنيه خلال 46 شهرا والذي حصلت مصر على الشريحة الأولى من البرنامج في ديسمبر الماضي وقيمتها 347 مليون دولار.

أحد أهم طلبات الصندوق من الحكومة المصرية هو تحقيق مرونة في سعر الصرف، أو بمعنى آخر حدوث خفض جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.

وخفضت مصر سعر صرف عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو أكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس 2022، ليُتداول حالياً عند 30.95 جنيه لكل دولار في البنوك الرسمية.

حدوث خفض جديد بسعر العملة من شأنه أن يحدث تغييرا كبيرا في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وهو السعر الذي يستخدم في تسعير الذهب المحلي، وهو ما قد يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع خلال الفترة القادمة.

لكن من جهة أخرى هناك توقعات مخالفة تشير إلى أن الحكومة قد تتمسك بسعر الصرف الحالي ولن تستجيب للمطالبات الدولية بحرية سعر الصرف، خاصة بعد التصريح الأخير للرئيس السيسى بأن سعر الصرف أمن قومي لمصر.

المخاوف وعدم اليقين في الأسواق يزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة، بعد أن أثبت الذهب أنه أفضل استثمار حاليا مقارنة مع الشهادات البنكية التي فقدت ثقتها في الأسواق.

الأرقام الأخيرة الصادرة عن الاقتصاد المصري تزيد من المخاوف لدى الأفراد والمستثمرين، وتدفعهم للبحث عن حلول استثمارية أفضل ليعد الذهب أفضل البدائل أمامهم خلال الفترة الحالية.

وتتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير عند المستوى 1921 مرتفعة بنسبة 0.3% خلال جلسة اليوم الخميس، لتسجل ارتفاعا للجلسة الرابعة على التوالي، بعد أن ارتفعت أسعار الذهب أمس بنسبة 0.9% وهو أكبر ارتفاع يومي منذ شهر.