أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس .. عيار 21 يخسر 25 جنيها

شهدت تعاملات سوق الصاغة ترقبا وتذبذبا كبيرا يضربان تداولات أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 16-11-2023 في مطلع اليوم بمختلف المحافظات مع انخفاض سعر الأوقية في بورصة المعادن العالمية رابع أيام جلساتها الأسبوعية وسط هدوء في الطلب على المعدن الأصفر محليا وتزايد المعروض.

وأعلنت شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية ، أن سعر الذهب انخفض بنحو 25 جنيها بعد اشتعالات جنونية أمس ، ويبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2695 جنيها، مقارنة مع سعره أمس البالغ 2720 غير شامل المصنعية.

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 16-11-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (3081 جنيها)

وأظهرت بيانات الشعبة أن سعر جرام الذهب عيار 24 تراجع في مصر بشكل طفيف ، ليسجل 3081 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2695 جنيها)

وعاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تراجعه الطفيف على خلفية تذبذب سعر الدولار أمام الجنيه ليبلغ 2695 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2310 جنيهات)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 هبوط جديد ليسجل الأقل سعرا في مصر ويبلغ 2310 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (21560 جنيها)

خسائر جديدة تكبدها سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 200 جنيه من قيمته وسجل نحو 21560 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجه البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 95511 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتأثر أيضا سعر كيلو الذهب عيار 24 بهبوط الجرام ليهبط عند مستويات حوالي 3.081 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر مجددا سعر أوقية الذهب عالميًّا ببورصة المعادن خلال التعاملات اليوم نحو 1965 دولارا.