أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس.. عيار 21 يرتفع 20 جنيها للجرام

مازال التذبذب يسيطر على تعاملات أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 9-11-2023 في منتصف تداولات سوق الصاغة بمختلف المحافظات بعد صعود المعدن محليا مجددا وترقب المتعاملين، رغم انخفاض سعر الأوقية في البورصات العالمية في رابع جلساتها الأسبوعية لأقل مستوي في أسبوعين.

وكشفت تقارير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، عن ارتفاع الجرام نحو 20 جنيها في التداولات اليومية، وعدم تأثر السعر محليا بنظيره العالمي، ليبلغ سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر عند مستويات 2605 جنيها غير شامل المصنعية بسوق الصاغة بدلا من 2585 جنيها صباحا.

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 9-11-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2977 جنيها)

وارتفع منتصف التداولات اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة في مصر عند 2977 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2605 جنيهات)

فيما قفز بشكل طفيف سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في سوق الصاغة ليسجل 2605 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2233 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 من تحرك سعر الدولار بالسوق الموازيه ليحقق 20 جنيها أرباح في التداولات المسائية ليبلغ نحو 2233 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (20840 جنيها)

وحقق الجنيه الذهب اليوم مكاسب بقيمة 160 جنيها ليصل الى مستويات 20840 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وصعد مجددا سعر سبيكة الذهب عيار 24 في السوق المصري لتبلغ 92287 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.977 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وعلى العكس من سعر الذهب محليا فقد انخفضت اوقية الذهب في تداولات بورصة المعادن نتيجة صعود سعر الدولار ، لتبلغ سعر الاوقية 1963 دولارا.