أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس.. عيار 21 يخسر 70 جنيها للجرام

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 12-10-2023 في التداولات المسائية في سوق الصاغة، مع هبوط الطلب علي الملاذ الآمن والمعدن الأصفر بالتزامن مع هبوط سعر الأوقية في تداولات البورصات العالمية خلال رابع أيامها الأسبوعية.

وبلغ إجمالى خسائر المعدن الأصفر في التداولات المسائسة نحو 70 جنيها، وهو ما ظهر على سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر ليبلغ الجرام نحو 2320 جنيها، مقارنة بسعره الصباحي 2390 جنيها بدون المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر.

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 12-10-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2651 جنيها)

وانخفض مساء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل ملحوظ، ليسجل 2651 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2320 جنيها)

وتراجع مجددا خلال تداولات سوق الصاغة سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل قوي نتيجه هدوء الطلب اليوم ليبلغ 2320 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1991 جنيهًا)

وهبط في سوق الصاغة سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، وهو الأقل سعرا محليا ليبلغ 1991 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (18560 جنيها)

خسائر جديد سجلها سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليخسر 560 جنيها، ويبلغ نحو 18560 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وشهد سعر سبيكة الذهب عيار 24 تراجع جديد لتبلغ نحو 79360 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.651 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وهبط في رابع ايام التداولات الاسبوعية سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم عند 1871 دولارا.