أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 9-9-2022.. وهبوط عيار 21

افتتحت محالُّ الصاغة في الأسواق المحلية تعاملاتها الصباحية على هبوط ملحوظ في أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 9-9-2022 بمحتلف المحافظات، بالتزامن مع خسارة أوقية الذهب حوالى 5 دولارات في تداولات البورصة العالمية للمعادن مع تراجع الطلب على المعدِن الأصفر داخل مصر، ما أسهم في هبوط سعره.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3 جنيهات في تداولات اليوم، ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر نحو 1111 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره أمس الذي سجل 1114 جنيهًا دون سعر المصنعية؛ والتي تُحدَّد وفقًا لكل عيار وكل شركة مصنِّعة.

سعر الذهب اليوم في مصر

واستطلع موقع “المال”، وفقًا لبعض محالِّ الصاغة، أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 9-9-2022 في التقرير التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1270 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم تراجعًا كبيرًا، ليسجل 1270 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1111 جنيهًا)

وانهار سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ملحوظ؛ على خلفية هبوط أوقية الذهب ليبلغ الجرام 1111 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (950 جنيهًا)

ووفقًا لتجار الذهب فإن سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 انخفض ليسجل الأقل سعرًا محليًّا ويبلغ 950 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8888 جنيهًا)

وفقَد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 24 جنيهًا من قيمته ليسجل نحو 8888 جنيهًا، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39194 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.270 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1725 دولارًا.

فيما تترقب الأسواق نتائج وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا وإغلاق بورصة لندن، بالإضافة إلى انتظار اجتماع “الفيدرالي الأمريكي” حول سعر الفائدة الأمريكية.