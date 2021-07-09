أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 9-7-2021 وعيار 21 يتراجع 5 جنيهات

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 9-7-2021 انخفاضا بشكل ملحوظ في بداية تعاملات اليوم الصباحيه في سوق الصاغة المحلية ، مع هبوط سعر اوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية مع صعود الدولار عالميا وسط تذبذب في التعاملات والاسعار عالميا.

وتراجع سعر جرام الذهب في مصر اليوم بقيمة 5 جنيهات ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 784 جنيه للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات امس التى سجلت 789 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لاخر سعر الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 9-7–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (889 جنيها)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 889 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (784 جنيها)

كما تراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متواصل لليوم الثاني في التعاملات ليبلغ 784 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (671 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة تراجعه محليا ليسجل 671 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6272 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم، في مصر نحو 6272 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27560 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 889 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1802 دولارًا.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه ملبن المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه