أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 9-6-2023.. عيار 18 يسجل 2006 جنيهات

افتتحت سوق الصاغة بمختلف المحافظات تداولاتها الصباحية على استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 9-6-2023 لليوم الثاني على التوالي على الرغم من صعود سعر الأوقية في بورصة المعادن الدولية بأكثر من 1%.

وما زال التذبذب والاستقرار يسيطر على سعر المعدن الأصفر محليا وسط تحركات ضعيفة خلال جلسة أمس، ويدفع نطاق التداول المحدود الأسعار على التحرك بشكل عرضي حتى صدور محفز جديد في الأسواق وهو مالم يحدث بعد.

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 2340 جنيه للجرام وهو العيار الاكثر طلبا ومبيعا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 في تداولات اليوم الصباحية ليسجل 2006 جنيها للجرام غير شامل المصنعية.

سعر الجنيه الذهب في مصر

فيما استقر صباحا سعر الجنيه الذهب في مصر عند مستويات 18720 جنيه.

سعر سبيكة الذهب في مصر

ولم تشهد سعر سبيكة الذهب في مصر 82925 جنيها للسبيكة وسط ثبات في كافة أسعار الذهب اليوم في مصر .

المنطقة السعرية التي يتحرك فيها الذهب حالياً استطاعت الصمود قرابة الأسبوعين وخلال هذا الأسبوع سيطرت التحركات الضعيفة على الأسعار خاصة مع ترقب الأسواق المحلية والعالمية أية تطورات في الأسواق.

التحركات الحكومية الأخيرة ساهمت بشكل كبير في تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية بشكل عام وأسواق الذهب بشكل خاص، بداية مع المبادرات التي طبقتها الجهات المعنية مثل السماح بواردات الذهب بدون رسوم جمركية بالإضافة إلى تخفيض مصنعية المشغولات الذهبية.

هذا إلى جانب الإجراءات المكثفة حالياً للتحرك في بيع الشركات المملوكة للدولة من أجل العمل على توفير سيولة دولارية تساعد الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية والداخلية.

أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب أن مصر استطاعت سداد 9 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام لأقساط وفوائد ديون مستحقة على الحكومة. وأشار أيضاً إلى استحقاق قسط دين آخر خلال شهر يونيو الجاري وسيتم سداده في ميعاده.

يساعد هذا على هدوء الأسواق وتحقيق بعض الثقة في الأسواق من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الجنيه رسمياً حتى الآن عند المستوى 30.95 جنيه للدولار دون الحاجة إلى تخفيضه كما أشارت الاشاعات والتوقعات الدولية.